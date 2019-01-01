"أغرب حالة ولادة".. طفلة بـ 4 أرجل و3 أذرع في الهند

أصبحت ولادة أطفال بتشوهات خلقية، سواء من البشر أو الحيوانات، من الأمور الشائعة مؤخراً، حيث يعتقد البعض أن التلوث الشديد الذي أصاب البيئة، والنظام الغذائي غير الصحي، إلى جانب الأمراض النفسية والعضوية المختلفة، قد تكون من العوامل، التي أدت إلى زيادة في نسبة المتاعب الصحية والتشوهات التي تحدث للأجنة وحديثي الولادة.

في واقعة جديدة للـطفال المولودين بحالات صحية غريبة، ولدت طفلة هندية، في ولاية "راجستان"، وهي تعاني من تشوه شديد بالجسم، جعلها تحمل زوجين من الارجل وثلاثة أذرع، وفقاً لما نقلته جريدة "Mirror" الإنجليزية على موقعها الإلكتروني.

كانت الشابة الهندية "راجو"، قد ذهبت إلى مستشفى بمدينة "تونك" بولاية "راجستان" الهندية، بصحبة زوجها، حيث أنجبت طفلاً طبيعي بصحة جيدة، وطفلة تعاني من حالة غريبة من التشوه.

الأطباء يعتقدون أن الحالة الغريبة للطفلة ناتجة عن أن الأم في البداية كانت تحمل ثلاثة أجنة، إلا ان جنينين منهم التصقا ببعضهما في مرحلة مبكرة من الحمل، بحيث كونا جنيناً واحداً في النهاية، بدلاً من أن يصبحا توأماً سيامياً

الزوجان من الطبقة الفقيرة، وغير متعلمان، ولم يذهبا لإجراء فحص بالسونار أو اي نوع من أخر من الأشعة أثناء الحمل، لكن الأطباء يعتقدون أن الأطراف الزائدة التي تعاني منها الطفلة الرضيعة يمكن إزالتها جراحياً بدون مشاكل، وسوف يقوم الأطباء بتحويل الزوجين والطفلة إلى مستشفى أكبر ومزودة بأجهزة أحدث في مدينة "جايبور".