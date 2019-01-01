آخرها منذ قليل.. 4 زلازل وهزات أرضية ضربت مصر في 2019

10:57 م | السبت 21 سبتمبر 2019
مقياس زلازل

مقياس زلازل

كتب: مصطفى الصبري

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شهدت مصر خلال عام 2019 الجاري أكثر من زلزال وهزة أرضية، بقوات متفاوتة، تركز معظمها في العاصمة القاهرة وما حولها، كان آخرها منذ قليل، على بعد 64 كيلو متر شرق القاهرة.

وتعرضت مصر، خلال العام الجاري، إلى 4 زلازل وهزات أرضية، كل اثنين منهما متتابعان في شهر واحد، أولهما في شهر يوليو الماضي، وآخرهما خلال الشهر الجاري.

زلزال بقوة 4.4 ريختر شرق القاهرة دون خسائر مادية أو بشرية

أعلن المعهد القومي للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء اليوم، زلزال على بعد 64 كم شرق القاهرة.

وأوضح المعهد أن الزلزال كان بقوة 4.43 على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، بخط عرض 31.8628، وأكد المعهد أن الزلزال لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية.

هزة أرضية جنوب شرق القاهرة بقوة 2.7 ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت، أمس، في الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة، هزة أرضية، على بعد 13 كم جنوب شرق القاهرة.

وأضاف المعهد القومي، في بيان له، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 2.7 على مقياس ريختر، وخط طول 29.99 شمالاً، وخط عرض 31.30 شرقاً، بعمق 3.72 كم.

هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب مناطق متفرقة في القاهرة

في تمام الساعة 11 و37 دقيقة من مساء يوم 13 يوليو 2019 رصد قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر في محافظة القاهرة.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لـ"الوطن"، وقتها، إن موقع تلك الهزة الأرضية كان على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

زلزال بقوة 4.4 ريختر قرب مدينة رشيد وشعر به سكان القاهرة

يوم 5 يوليو 2019، سجلت الشبكة القومية للزلازل زلزال بقوة 4.4 ريختر، وكان زلزالا متوسط الشدة، في تمام الساعة 4:20 بتوقيت القاهرة.

وقال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، وقتها لـ"الوطن"، إن الهزة كانت على بعد 230 كيلو شمال حلوان وشمال رشيد بـ92 كيلو، و130 كيلو من الإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد بدوي إلى أن الهزة الأرضية شعر بها بعض سكان القاهرة، مؤكدا أن هذا الزلزال سيكون له توابع بسيطة.

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