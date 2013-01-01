بسبب التحديث الجديد.. عطل يضرب لعبة pubg على هواتف آيفون

يجلب التحديث الأخير لنظام iOS 13 أخبارًا سيئة لعشاق لعبتي Fortnite و"PUBG"، إذ حذرت كلتا اللعبتين من عدم ترقية أجهزة آيفون الخاصة بهم إلى آخر تحديث لنظام التشغيل iOS 13 لأن هناك خطأ في خاصية التحكم باللمس.

وفقًا لتقارير، لم تعد الألعاب القتالية الشائعة مثل Fortnite وPUBG قابلة للعب على أجهزة أيفون بعد تحديث iOS 13، ومعظم المشاكل التي تجعل هذه الألعاب غير قابلة للعب بسبب مشكلة تحدث عند لمش الشاشة بـ3 أصابع، بحسب موقع "the verge" التقني.

يبدو أن النقر بـ3 أصابع (ثلاثية الأصابع) هو من إضافات التحديث الجديد، الغرض منها إظهار شريط خاص بتحرير النصوص، وعند تعامل اللاعبين بـ3 أصابع أثناء اللعب يظهر الشريط، ما يؤثر على الكثير من التطبيقات، يخاصة تلك الألعاب التي تحتاج إلى استخدام اللاعبين للـ3 أصابع.

وأرسلت شركة Tencent Games المطورة للعبة بوبجي، تحذيرا في لعبتهم لإبلاغ اللاعبين بالمشكلة المستمرة، وتنصح بعدم تثبيت تحديث iOS 13 على أجهزة أيفون الخاصة بهم، وتقول إن المطورين على اتصال بـ "أبل" ويحاولون حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وقالت الشركة "نحن على علم بوجود مشكلة بالنسبة للاعبين الذين قاموا بالترقية إلى iOS 13، حيث يؤدي لمس الشاشة بثلاثة أصابع إلى تشغيل وظيفة أخرى في الهاتف وقطع اللعبة، ونناقش المشكلة بالفعل مع أبل، ونواصل العمل معهم لحل المشكلة، ونقترح على اللاعبين عدم الترقية إلى نظام التشغيل iOS 13 حتى يتم حل المشكلة".