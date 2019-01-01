"بتخسس مش بتخن".. دراسة: تناول "الباستا" 3 مرات أسبوعيا يقلل الوزن

من بين أكثر الأطعمة التي يظن كثير من الناس أنه يجب تجنب تناول الكثير منها والابتعاد عنها هي المكرونة، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات التي تتسبب في زيادة الوزن.

لكن استنتجت دراسة جديدة أن هذ الافتراض بأن تناول المكرونة يتسبب في زيادة الوزن قد يكون بلا أساس واضح، بحسب ما ذكر موقع "insider".

جرى في الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة BMJ Open، وأجراها باحثين كنديين في مستشفى سانت مايكل، 30 تجربة شملت 2448 مشاركًا تناولوا المكرونة 3 مرات تقريبًا أسبوعيًا بدلاً من أي كربوهيدرات أخرى.

وشددت الدراسة على أن اتباع نظام غذائي ذو مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، أي نظام يتكون من الكربوهيدرات فقط ولا يوجد به أي سكريات من أجل عدم رفع نسبة السكر في الدم، وهذا النظام الغذائي كان أهم الإرشادات في الدراسة.

استنتجت الدراسة أن المكرونة لا تزيد الوزن بل تقلله لأن لديها مؤشر نسبة سكر في الدم منخفض، واتباع نظام غذائي منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم يعتمد على تكسير الكربوهيدرات وتحويلها إلى الجلوكوز، وبالتالي يحول الجسم المكرونة إلى نسبة ضئيلة من السكريات غير قادرة على زيادة الوزن، ومنع عملها كالكربوهيدرات العادية التي تترسب وتزيد الوزن.

تناول الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة المكرونة 3 مرات أسبوعيا في المتوسط، دون تناول أي كربوهيدرات أخرى، في كل وجبة حوالي نصف كوب من المكرونة.

وجد الباحثون أن المشاركين في هذه التجربة فقدوا في الواقع حوالي 0.5 كيلوجرام على مدى فترة متابعة متوسطة تبلغ 12 أسبوعًا.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور جون سيفينبيبر "وجدت الدراسة أن المكرونة لم تسهم في زيادة الوزن أو زيادة الدهون في الجسم، بل أظهر التحليل انخفاضًا بسيطًا في الوزن، وعلى عكس المخاوف، يمكن أن تكون المكرونة جزءًا من نظام غذائي صحي".

وجاء في نتائج الدراسة أيضًا: "المكرونة لا تؤثر سلبًا على الدهون، بل تقلل من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم مقارنةً بأنماط غذائية أخرى".