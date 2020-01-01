الوسويسة ليست الوحيدة.. "الشلولو والدقاشة" قائمة بأغرب أكلات صعيد مصر

حادث مروع شهدته قرية فزارة بمحافظة سوهاج، بعد وفاة عروسين في يوم الصباحية، والسبب وراء رحيلهما هي وجبة "الوسويسة" آخر ما تناوله العروسان في عش الزوجية، والمحتوية على "حمام محشي ولحم، وأرز"، بحسب ما كشفت عنه التحريات الأمنية لضباط مباحث مركز جهينة بسوهاج.

"الوسويسة".. هو اسم يطلق على "صنية العشاء" المقدمة للعروسين، بحسب أحمد محمود، وهو من سكان محافظة سوهاج، الذي أوضح بأن "الحمام المحشي بالفريك" هو الطعام الأساسي في عشاء العروسين.

ونستعرض أغرب أسماء الأكلات في محافظات صعيد مصر، خلال التقرير التالي..

الشلولو

هي وجبة صعيدية، يطلق عليها أسماء عدة أيضا مثل "الشطيطة، الملصمة، طبيخ الست على الفرشة"، وهي عبارة عن ملوخية يجري طهيها دون نار، حيث تعتمد على الماء البارد والملوخية الجافة إلى جانب البصل والثوم وبعض الملح والبهارات.

المخروطة أو المبوخية

المخروطة أو المبوخية هي أكلة منتشرة في الوجه القبلي، وهي مكونة من الدقيق والماء والملح، ويجري تسويتها على البخار، وعند الطعام تؤكل بأكثر من طريقة سواء مع اللبن أو العسل، ويطلق عليها اسم "الرشدة".

وعند استخدام العسل الأسود مع السمن البلدي، يصبح اسمها "القادوسية".

المرق أو السليقة

المرق هي عبارة عن فطير باللحمة والشوربة والبصل، وتعد أكلة شهيرة في محافظة سوهاج، ويطلق عليها أيضا "سليقة".

الدقاشة

الدقاشة هو البلح المتساقط من النخل ولكن قبل نضجه، ويكون لونه أخضر.

الجلاب

هي من الحلويات المشهورة في صعيد مصر خاصة محافظة قنا (دشنا - نجع حمادي - فرشوط - أبو تشت)، وهو عبارة عن ريم العسل الأسود الذي يخرج خلال تجهيز قصب السكر في الأفران؛ ليصبح عسل أسود في عملية الصب، ويجري تجميعة وصبه في قوالب (قراطيس) مثل قمع الآيس كريم ويذوب بمجرد دخوله الفم.

الويكا

الويكا الصعيدي هي أكلة منتشرة في جنوب مصر، وهي عبارة عن البامية الخضراء أو الجافة التي توضع في شربة اللحمة او الدواجن ثم تضرب بآلة تسمى "المفراك".

البتاو

خبز يشبة "العيش الشمسي الصعيدي" لكنه يصنع من الشعير.

ملتوت

هي قرص يشبه مكونات السميط، تصنع للتوزيع في المقابر وأيضا تصنع للفطار مع الشاي أو اللبن.