فيس بوك يعلق عمل عشرات الآلاف من التطبيقات: رفضت مراجعة الخصوصية

11:31 ص | السبت 21 سبتمبر 2019
"فيسبوك" تعلّق عمل "عشرات آلاف التطبيقات"

"فيسبوك" تعلّق عمل "عشرات آلاف التطبيقات"

كتب: (أ.ف.ب)

أخبار متعلقة

ترامب يتسقبل مؤسس فيسبوك.. والأخير يرفض بيع "واتس آب وإنستجرام"

ترامب يتسقبل مؤسس فيسبوك.. والأخير يرفض بيع "واتس آب وإنستجرام"

فيسبوك تستعين بالشرطة لتدريب الذكاء الصناعي على رصد المحتوى الإرهابي

فيسبوك تستعين بالشرطة لتدريب الذكاء الصناعي على رصد المحتوى الإرهابي

مجلس الدوما يقترح فرض غرامات كبيرة على "جوجل" و"فيسبوك"

مجلس الدوما يقترح فرض غرامات كبيرة على "جوجل" و"فيسبوك"

"كامبريدج أناليتيكا" تضطر إلى تسليم بياناتها بعد فضيحة "فيسبوك"

"كامبريدج أناليتيكا" تضطر إلى تسليم بياناتها بعد فضيحة "فيسبوك"

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس، تعليق عمل عشرات الآلاف من التطبيقات على شبكة التواصل الاجتماعي بعد مراجعة خصوصية المستخدمين أُطلقت على خلفية فضيحة استغلال شركة "كامبريدج أناليتيكا" بيانات مستخدمين للمنصة من دون علمهم لأغراض سياسية في العام 2018.

وقال نائب رئيس الشَراكات إيم أرشيبونج، في بيان، إن التعليق "لا يشكّل بالضرورة مؤشرا إلى أن هذه التطبيقات تشكل تهديدا.. البعض لم يستجب لطلبنا بالحصول على معلومات".

وأضاف أرشيبوج، أن التحقيق "تناول ملايين التطبيقات.. وجرى تعليق عشرات الآلاف منها لأسباب مختلفة والتحقيقات لم تنته بعد ففي بعض الحالات حظرنا تطبيقات بشكل تام".

وأوضح أن هذا الأمر يمكن أن يحدث لأسباب متعددة بما فيها المشاركة غير المناسبة لبيانات جرى الحصول عليها منا، وإتاحة بيانات للعامة من دون حماية هويات الأشخاص أو أمور أخرى تشكل انتهاكا صريحا لسياساتنا، متابعا: "أحد التطبيقات التي تم حظرها يدعى ماي برسوناليتي (شخصيتي) يقوم بمشاركة معلومات مع باحثين وشركات ضمن آليات حماية محدودة"، مضيفا أن مطوري التطبيق رفضوا الخضوع للتدقيق.

وأشار فيس بوك، إلى نه جرى التوصل مؤخرا مع لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية إلى اتفاق حول حماية الخصوصية، يفرض على منصة التواصل الاجتماعي غرامة مالية قدرها 5 مليارات دولار وينص على إجراء مراجعة إضافية لمطوّري التطبيقات، وقال أرشيبونج إن الاتفاق "يفرض على المطورين القيام سنويا بإثبات التزامهم بسياساتنا"، مضيفا أن أي مطور لا يجاري هذه المتطلبات سيُحاسَب.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

شركة أمريكية ستعطي 1300 دولار لمن يشاهد 13 فيلم رعب

شركة أمريكية ستعطي 1300 دولار لمن يشاهد 13 فيلم رعب

أعلنت شركة أمريكية عن مسابقة لمشاهدة 13 فيلم رعب من أفلام ستيفن كينج، بشكل متصل، على أن يتم منح الفائز مبلغ 1300 دولار، وعدة جوائز عينية أخرى
شرط وتحدي ووعد.. حكاية صورة حفيدة عادل إمام مع مينا مسعود

شرط وتحدي ووعد.. حكاية صورة حفيدة عادل إمام مع مينا مسعود

صورة لحفيدة الزعيم عادل إمام مع الفنان مينا مسعود قبل انطلاق مهرجان الجونة حيث وعدها والدها بمقابلته بشرط خسران وزنها وهو مافعلته وتحدت نفسها لتحقيق حلمها
تعرف على "شحاتة وبطيشة" معلقي موقعة السوبر

تعرف على "شحاتة وبطيشة" معلقي موقعة السوبر

معلقين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، حاتم بطيشة عبر أون سبورت، ومؤمن حسن شحاتة عبر قناة "تايم سبورت" وغياب مدحت شلبي عن التعليق
الطول مش كفاية.. تشميسة الشحات للنقاز ترفع شعار "يوضع سره بأقصر خلقه"

الطول مش كفاية.. تشميسة الشحات للنقاز ترفع شعار "يوضع سره بأقصر خلقه"

سخرية مواقع التواصل الاجتماعي من "تشميسة" حسين الشحات للاعب الزمالك حمدي النقاز.
رحلة "صباح" من عاملة نظافة إلى مدربة لياقة بدنية: الشعبى يكسب

رحلة "صباح" من عاملة نظافة إلى مدربة لياقة بدنية: الشعبى يكسب

تعشق ممارسة الرياضة منذ طفولتها، حصدت بطولات فى الجمباز والكاراتيه فى عمر الـ6 سنوات، بدأت العمل فى مجال التدريب على اللياقة البدنية للأطفال