قنفد صغير يعطل رحلة طيران

قنفد صغير
توقفت طائرة كانت تقوم برحلة جوية من مطار ستورنوواي إلى مدينة إنفيرنيس باسكتلندا، قبل الوصول إلى المدرج بعد أن لاحظ قائد الطائرة عبور قنفد صغير من أمامها.
وأوقف الطيار الطائرة وعلى متنها 30 راكبا، وهي في طريقها إلى المدرج بمطار مدينة ستورنوواي بجزيرة "لويس أند هاري"، عندما نظر إلى أسفل ولاحظ شيئا يشبه الصرة بنية اللون أمام الطائرة.
وذكرت صحيفة (سكوتسمان) الاسكتلندية، أنه بعد أن انتظر الطيار لبضع دقائق للسماح للحيوان بالعبور بسلام، أبلغ قائد الطائرة الركاب بالسبب وراء توقف الطائرة.
أعلنت شركة أمريكية عن مسابقة لمشاهدة 13 فيلم رعب من أفلام ستيفن كينج، بشكل متصل، على أن يتم منح الفائز مبلغ 1300 دولار، وعدة جوائز عينية أخرى
صورة لحفيدة الزعيم عادل إمام مع الفنان مينا مسعود قبل انطلاق مهرجان الجونة حيث وعدها والدها بمقابلته بشرط خسران وزنها وهو مافعلته وتحدت نفسها لتحقيق حلمها
معلقين مباراة الأهلي والزمالك اليوم، حاتم بطيشة عبر أون سبورت، ومؤمن حسن شحاتة عبر قناة "تايم سبورت" وغياب مدحت شلبي عن التعليق
سخرية مواقع التواصل الاجتماعي من "تشميسة" حسين الشحات للاعب الزمالك حمدي النقاز.
تعشق ممارسة الرياضة منذ طفولتها، حصدت بطولات فى الجمباز والكاراتيه فى عمر الـ6 سنوات، بدأت العمل فى مجال التدريب على اللياقة البدنية للأطفال
تعليقات الفيسبوك