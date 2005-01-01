"نحس سبتمبر".. مسلسل خسائر الأبيض مستمرة أمام الأهلي خلال الشهر

للمرة السادسة في تاريخ مواجهات ناديي الأهلي والزمالك، خلال شهر سبتمبر، يخسر الفارس الأبيض من نظيره الأحمر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتذهب بطولة السوبر إلى القلعة الحمراء، ليتحول سبتمبر إلى شهر "سئ الفأل" على الزمالك.

بتلك النتيجة فاز الأهلي علة نظيره الزمالك 6 مرات من أصل 9 مواجهات، هي عدد المباريات التي جمعت الفريقين خلال شهر سبتمبر، نرصدها لكم فيما يلي:

دوري أبطال أفريقيا

التقى الأهلي والزمالك في 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال شهر سبتمبر، شهدت تفوق الأهلي في مباراتين والتعادل في مثلهما، حيث حقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 2-1 في المواجهة الأولى ضمن إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2005، بعدما تقدم للقلعة الحمراء كلاً من عماد متعب ومحمد بركات، قبل أن يقلص حازم أمام النتيجة للفارس الأبيض.

وفي المباراة الثانية، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على نتيجة المباراة، في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث أحرز هدفي الأهلي الأنجولي أمادو فلافيو، ومحمد أبو تريكة، بينما سجل للزمالك كلاً من جمال حمزة، والغاني أجوجو، وفي الشهر ذاته لعام 2012، فرض الأهلي نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على الزمالك، بعدما تقدم محمد إبراهيم للزمالك، وأدرك محمد بركات التعادل للأهلي.

وفي آخر مواجهات الفريقان، خلال شهر سبتمبر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2013، حقق الأهلي فوزًا ساحقًا بنتيجة 4/2، في دور المجموعات، وسجل أهداف الأهلي كلاً من وليد سليمان، وأحمد عبد الظاهر، ومحمد أبو تريكة، وأحمد فتحي، بينما سجل للزمالك الثنائي عمر جابر وأحمد حسن.

الدوري المصري

وشهد بطولة الدوري المصري مواجهتان بين قطبي الكرة المصرية في شهر سبتمبر، بدأها بالتفوق بنتيجة 3-0، في الدور الأول لعام 1993، وفي المباراة الثانية لهما ببطولة الدوري في الدور ذاته تغلب الأهلي على الفارس الأبيض بنتيجة 1-0، لعام 2007، بهدف محمد أبو تريكة.

كأس مصر

التقى الفريقان مرة واحدة في نهائي كأس مصر لعام 2015، ليحقق الزمالك الفوز للمرة الأولى في شهر سبتمبر أمام الأهلي، بنتيجة 2-0، أحرزهما باسم مرسي.

كأس السوبر المصري

اصطدم الأهلي بنظيره الزمالك في المرة الأولى ببطولة كأس السوبر المصري لعام 2014، حيث تغلب بصعوبة على الزمالك بركلات الترجيح، بعد التعادل فيما بينهما في الوقت الأصلي، ليحسمها الممارد الاحمر بصعوبة بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح.

وكانت مواجهة مساء الجمعة هي الثانية في كأس السوبر والأخيرة في مواجهات الزمالك والأهلي، خلال سبتمبر، والتي انتهت بتفوق الأهلي بنتيجة 3-2.