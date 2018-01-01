صالح جمعة يداعب شقيقه: تعالى الأهلي.. وكهربا يرد: أمك مش هتدخلك البيت

11:57 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
صالح جمعة وشقيقه

صالح جمعة وشقيقه

كتب: شريف سليمان

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مازح صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، شقيقه عبدالله جمعة الذي يلعب في صفوف الزمالك، بعدما نجح الشياطين الحمر في حسم القمة، التي جمعتمما في مباراة كأس السوبر.

ونشر جمعة، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتب عليها مطالبا أخيه بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي: ""تعالى الأهلي يا رضا بطولات"، حيث أشار له في تعليقه على الصورة بخاصية "TAG". 

ومازح محمود كهربا، لاعب نادي أفيس البرتغالي، صالح جمعة بقوله: "عيب يا ابن الحاج جمعة أمك مش هتدخلك البيت النهاردة". 

ونجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

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