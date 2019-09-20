أشهر خناقات الزمالك والأهلي في مباريات القمة

12:36 ص | السبت 21 سبتمبر 2019
الزمالك والأهلي

الزمالك والأهلي

كتب: حسن شحاتة

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شهدت مباراة الأهلي والزمالك وقائع بدأت تنتشر كثيرًا في السنوات الأخيرة، وذلك بعد تواصل سلسلة خناقات لاعبي القطبين، بعدما تكررت بينهما 3 مرات في مباراة أمس، التي جمعت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بتفوق الأهلي بنتيجة 3-2، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري.

وبدأت ظاهرة المشاجرات بين اللاعبين داخل أرضية الملعب تزداد، ونرصد لكم أبرزها في السنوات الأخيرة في التقرير التالي..

3 خناقات في مباراة السوبر المصري

شهدت المباراة الخيرة واقعة غريبة بين لاعبي الأهلي والزمالك، حيث نشبت بينهما 3 خناقات، بدأها أحمد فتحي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعدما أصيب محمود متولي مدافع الأهلي، لتأتي الكرة لشيكابالا الذي رفض إخراجها واستكمل هجمته بتسديدة على مرمى محمد الشناوي، ليدخل فتحي في شجار عنيف مع شيكابالا بسبب عدم إخراجه للكرة.

وفي الدقيقة 42، شهدت المباراة مشادة كلامية تونسية خالصة بين حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك ومواطنه علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، ولكن نجح لاعبي الفريقين في احتوائها سريعًا، قبل أن يعقبها مشادة أخرى بين حسين الشحات لاعب الأهلي وعبد الله جمعة لاعب الزمالك، بعد إلقاء عبدالله لزجاجة مياه بعد نهاية الشوط الأول، ليذهب الشحات لمعاتبته ليبدأ الاشتباك بينهما.

خناقة شيكابالا وسيد معوض

وفي سيناريو مكرر يظهر شيكابالا في كادر الخناقات، عندما دخل في مشادة مع سيد معوض الظهير الأيسر السابق للأهلي، إثر تدخل معوض العنيف على أحمد عيد عبد الملك، ولكن لاعبي الفريقين أنهوا الأمر سريعًا، في عام 2013.

خناقات رمضان صبحي الشهيرة مع حازم إمام

وفي موسم 2014-2015 دخل حازم إمام في صدام مع رمضان صبحي، إثر وقوف الأخير على الكرة في المباراة التي كانت تشير لتقدم الأهلي بهدفين نظيفين، ضمن بطولة الدوري المصري، الأمر الذي أثار غضب حازم إمام ليضرب رمضان صبحي ويتعرض للطرد.

وكرر رمضان صبحي نفس الحركة في مباراة السوبر المصري التي جمعت بينهما في نفس العام على استاد هزاع بن زايد، لتزداد الاشتباكات هذه المرة بين حسام غالي كابتن النادي الأهلي وحازم إمام من جديد، قبل أن تحل المشكلة بين توقف كبير للمباراة.

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