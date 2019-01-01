مؤمن زكريا يظهر 3 مرات في مباراة السوبر

10:47 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا

كتب: مصطفى الصبري

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حسم الشياطين الحمر لقب كأس السوبر المصري، واستطاعوا هزيمة الغريم التقليدي نادي الزمالك، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب برج العرب، بنتيجة 3-2.

جاء هدفا الزمالك من ضربتي جزاء في الشوط الثاني، سددهما محمود علاء، بينما جاء أول هدفين للأهلي في الشوط الأول بقدمي جونيور أجاي وحسين الشحات على الترتيب، ليعود أجاي ويحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني.

حمل اللقاء أحد معاني الوفاء والدعم من لاعبي االنادي الأهلي لزميلهم المصاب مؤمن زكريا، الذي سافر إلى ألمانيا أمس ليتلقى علاجا لإصابته التي لم يستطع الأطباء تشخيصها حتى الآن.

على الرغم من أن مؤمن كان غائبا عن أرض الملعب، إلا أنه كان حاضرا في نفوس زملائه باحتفاله، الذي صار رمزا لدعمه ومساندته منذ أن أعلن عن إصابته، فبعد كل هدف يحرزه النادي الأهلي، كان احتفال مؤمن حاضرا.

ظهر احتفال مؤمن في اللقاء بعد كل هدف يحرزه الأهلي في اللقاء، أي 3 مرات، في الدقيقة 19، إذ احتفل أجاي مع الشياطين الحمر بإشارة مؤمن بعدما أحرز الهدف الأول، ثم في الدقيقة 4 من الوقت الإضافي للشوط الأول، حيث كرر الشحات وزملائه نفس احتفال مؤمن بعدما سجل الهدف، وأخيرا في الدقيقة 48، إذ احتفل أجاي مع لاعبي القلعة الحمراء بنفس الطريقة.

إصابة مؤمن زكريا

وخلال وجوده ضيفًا مع مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب، يوم الجمعة، قال مؤمن زكريا: "لم ألمس الكرة منذ 6 أشهر، ومشتاق للعودة من جديد، حزين جدًا لأن التفكير وحش، الحمد لله بقالي 8 سنين بلعب كورة حصلي صدمات كتيرة مكنتش سبب فيها ودي اللى أثرت عليا".

وتابع: "سألت ناس كتير على إصابتي قالولي 60% منها نفسية، وأول مرة أقول الكلام ده، وده بسبب فترة كنت فيها لوحدي وكلام بيتقال كتير عليا والناس مصدقة، كل الكلام غلط بقالي 6 شهور بسمع كلام كذب، واللى وقعني أكتر لما ولدتي عملت عملية ووالدي تعب، لأن ابنهم متأثر والكلام بيتقال عليه كتير".

وأضاف: "بطمن الجمهور، وقت صعب كتير عدى ومش عارف الإصابة حجمها إيه، بس هسافر يوم 20 عشان أحدد حجم الإصابة وموعد عودتي من جديد، وعندي إصرار إن هرجع تاني أحسن من الأول، رجوعي للأهلي أكن أول مرة ألعب للنادي وده اللى هيميزني عن غيري". 

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