الطول مش كفاية.. تشميسة الشحات للنقاز ترفع شعار "يوضع سره بأقصر خلقه"

نجح النادي الأهلي في حسم لقب السوبر وهزيمة غريمه التقليدي الزمالك، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب برج العرب، بنتيجة 3-2.
جاء هدفا الزمالك من ضربتي جزاء في الشوط الثاني، بينما جاء الهدفين الأول والثالث للنادي الأهلي بأقدام جونيور أجايي في شوطي اللقاء، بينما أحرز الهدف الثاني في مرمى الزمالك اللاعب حسين الشحات، وهو أكثر الأهداف لفتا للانتباه.
جاء الهدف في الدقيقة 4 من الوقت الإضافي للشوط الأول، إذ بدأت الهجمة من قذيفة طويلة من أقدام حارس مرمى الشياطين الحمر محمد الشناوي، لتصل إلى حسين الشحات داخل منطقة جزاء الخصم، ليتسلمها بطريقة رائعة بالهرب من رقابة لاعب القلعة البيضاء حمدي النقاز بحركة يسميها الجمهور "تشميسة".
بعدما هرب الشحات من رقابة النقاز سددها مباشرة إلى مرمى عواد، ليتصدى لها حارس الزمالك، وتصل لقدم لاعب الزمالك محمد الشافي الذي بدوره أعطاها للشحات مرة أخرى بالخطأ، لينجح الشحات أخيرا في تسجيل الهدف.
تعليقات الفيسبوك