الطول مش كفاية.. تشميسة الشحات للنقاز ترفع شعار "يوضع سره بأقصر خلقه"

نجح النادي الأهلي في حسم لقب السوبر وهزيمة غريمه التقليدي الزمالك، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب برج العرب، بنتيجة 3-2.

جاء هدفا الزمالك من ضربتي جزاء في الشوط الثاني، بينما جاء الهدفين الأول والثالث للنادي الأهلي بأقدام جونيور أجايي في شوطي اللقاء، بينما أحرز الهدف الثاني في مرمى الزمالك اللاعب حسين الشحات، وهو أكثر الأهداف لفتا للانتباه.

جاء الهدف في الدقيقة 4 من الوقت الإضافي للشوط الأول، إذ بدأت الهجمة من قذيفة طويلة من أقدام حارس مرمى الشياطين الحمر محمد الشناوي، لتصل إلى حسين الشحات داخل منطقة جزاء الخصم، ليتسلمها بطريقة رائعة بالهرب من رقابة لاعب القلعة البيضاء حمدي النقاز بحركة يسميها الجمهور "تشميسة".

بعدما هرب الشحات من رقابة النقاز سددها مباشرة إلى مرمى عواد، ليتصدى لها حارس الزمالك، وتصل لقدم لاعب الزمالك محمد الشافي الذي بدوره أعطاها للشحات مرة أخرى بالخطأ، لينجح الشحات أخيرا في تسجيل الهدف.

حسين الشحات 171 سم

حمدي النقاز 195 سم

فأنظر ماذا حدثpic.twitter.com/feythc7pud — الجينيص (@ishawky_) September 20, 2019

أبرز ما لفت انتباه متابعي المبارة للهدف ليس الهدف نفسه، وإنما "تشميسة" الشحات لحمدي النقاز، الذي يعد أطول لاعب في ميدان المباراة.

المفارقة في "تشميسة" النقاز أن طوله يفوق طول حسين الشحات بقدر غير قليل، إذ يصل طول لاعب الزمالك إلى 195 سنتيمترا، بينما يبلغ طول نجم الأهلي حوالي 171 سنتميترا، أي الفارق حوالي ربع متر تقريبا.

وآثارت "ترقيصة" حسين الشحات لحمدي النقاز سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب حساب باسم "كريم جمال" عبر "تويتر": "بيقولك حمدي النقاز مطلعش بين الشوطين.. واقف لسه بيدور ع الكورة".

وغرد حساب باسم "حسن علي"، قائلا "محدش شاف حمدي النقاز أصله من ساعة ما راح مرجعش"، وعلق حاسب يحمل اسم "غزال"، "حمدي النقاز يستعد لفصل الشتاء بشمسية حمرا".

ونجح فرسان القلعة الحمراء في الفوز بآخر سوبر على حساب المصري البورسعيدي في عام 2017 بهدف دون رد سجله الدولي المغربي وليد آزارو.