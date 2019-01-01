سخرية رواد السوشيال ميديا من خطوط سير جماهير السوبر.. "مؤامرة كونية"

06:57 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
سخرية رواد السوشيال ميديا من خطوط سير جماهير السوبر.. "مؤامرة كونية"

سخرية رواد السوشيال ميديا من خطوط سير جماهير السوبر.. "مؤامرة كونية"

كتب: حسن شحاتة

أخبار متعلقة

تامر أمين يهنئ جمهور الزمالك بالكأس.. ويهاجم عبدالله السعيد

تامر أمين يهنئ جمهور الزمالك بالكأس.. ويهاجم عبدالله السعيد

تعرف على إجابة السؤال الذي حير جمهور الزمالك: عواد راح فين؟

تعرف على إجابة السؤال الذي حير جمهور الزمالك: عواد راح فين؟

صور.. جمهور الزمالك يؤازر فريقه قبل موقعة الكأس: اكسبوها وفرحونا

صور.. جمهور الزمالك يؤازر فريقه قبل موقعة الكأس: اكسبوها وفرحونا

"عظمة يا طاروقة عظمة".. جمهور الزمالك يحتفل بـ"السباعية النظيفة"

"عظمة يا طاروقة عظمة".. جمهور الزمالك يحتفل بـ"السباعية النظيفة"

في ظل استعدادهم لحضور مباراة القمة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في بطولة كأس مصر، فوجئت جماهير الفريقين بوجود لافتة معلقة على ىالطريق تشير إلى الطريق الذي يجب أن يسلكه كل فريق للوصول إلى ملعب المباراة.

وشنت جماهير الزمالك حملة غاضبة على اللافتة المعلقة رافعين شعار "مؤامرة على جمهور الزمالك"، حيث غرد أحد الأشخاص عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مؤامرة على جمهور الزمالك عشان يتوه!".

كما سخر حساب لشخص آخر على "تويتر" يدعى "زيزو" مقتبسًا خدعة أحمد رزق وأحمد عيد في أحد الأفلام للمسافرين إلى الخارج للعمل، ليعبر بها عن اللافتة بطريقته قائلاً: "جماهير الزمالك على ليبيا يا ابني أنت وهو".

وبنفس الطريقة سخر أحد نشطاء تويتر ويدعى "أبو نغم غلاب" قائلاً: "على جماهير الزمالك الذاهبة إلى برج العرب، الذهاب إلى ليبيا، ومنها إلى طرابلس، ومنها إلى بني غازى وأخيرًا إلى برج العرب، الماتش خلص أنا آسف".

وكانت لافتة الزمالك قد كتب عليها: جماهير النادي الزمالك.. يسلك الطريق الصحراوي ثم الطريق الدراع البحري.. وطريق المحور.. طريق المستجد.. طريق المياه.. صنية المستجد.. طريق الكافوري "ذهاب وعودة" مع تحيات إدارة مرور الإسكندرية.

بينما جاءت لافتة الأهلي كالتالي: جماهير النادي الأهلي.. يسلك الطريق الصحراوي ثم طريق الكافوري "ذهاب وعودة" مع تحيات إدارة مرور الإسكندرية.

مصدر أمني يرد

وأوضح مصدر أمني، أن خط سير الجماهير أعلن منذ يومين من قبل الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، مؤكدًا صحة الطريقين المكتوبين على لافتة جماهير الأهلي والزمالك.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تحذير من مرض يشبه الإنفلونزا سيقتل 80 مليون شخص خلال 36 ساعة فقط

تحذير من مرض يشبه الإنفلونزا سيقتل 80 مليون شخص خلال 36 ساعة فقط

يبدو أن العالم على موعد مع كارثة جديدة، حيث حذر تقرير عالمي عن "مجلس رصد الاستعداد العالمي" من انتشار أوبئة قد تقضي على نحو 80 مليون إنسان خلال 36 ساعة فقط.
شركة أمريكية ستعطي 1300 دولار لمن يشاهد 13 فيلم رعب

شركة أمريكية ستعطي 1300 دولار لمن يشاهد 13 فيلم رعب

أعلنت شركة أمريكية عن مسابقة لمشاهدة 13 فيلم رعب من أفلام ستيفن كينج، بشكل متصل، على أن يتم منح الفائز مبلغ 1300 دولار، وعدة جوائز عينية أخرى
"مخنوقة في سرير رجل غريب".. وفاة أخطر حسناء في العالم

"مخنوقة في سرير رجل غريب".. وفاة أخطر حسناء في العالم

قالت الشرطة المكسيكية إنه تم العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس جثة هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان، برفقة رجل غريب.
شرط وتحدي ووعد.. حكاية صورة حفيدة عادل إمام مع مينا مسعود

شرط وتحدي ووعد.. حكاية صورة حفيدة عادل إمام مع مينا مسعود

صورة لحفيدة الزعيم عادل إمام مع الفنان مينا مسعود قبل انطلاق مهرجان الجونة حيث وعدها والدها بمقابلته بشرط خسران وزنها وهو مافعلته وتحدت نفسها لتحقيق حلمها
بالفيديو.. فيل يخطف الأنظار بإنقاذه فتى من الغرق

بالفيديو.. فيل يخطف الأنظار بإنقاذه فتى من الغرق

وحصد الفيديو الذي نشره أحد المصورين، تفاعلاً كبيرًا تخطى حاجز 6.5 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط، وعلق المصور عليه قائلاً: "قلبي كاد ينفطر، هذا الفيل الصغير