سخرية رواد السوشيال ميديا من خطوط سير جماهير السوبر.. "مؤامرة كونية"

في ظل استعدادهم لحضور مباراة القمة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في بطولة كأس مصر، فوجئت جماهير الفريقين بوجود لافتة معلقة على ىالطريق تشير إلى الطريق الذي يجب أن يسلكه كل فريق للوصول إلى ملعب المباراة.

وشنت جماهير الزمالك حملة غاضبة على اللافتة المعلقة رافعين شعار "مؤامرة على جمهور الزمالك"، حيث غرد أحد الأشخاص عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مؤامرة على جمهور الزمالك عشان يتوه!".

كما سخر حساب لشخص آخر على "تويتر" يدعى "زيزو" مقتبسًا خدعة أحمد رزق وأحمد عيد في أحد الأفلام للمسافرين إلى الخارج للعمل، ليعبر بها عن اللافتة بطريقته قائلاً: "جماهير الزمالك على ليبيا يا ابني أنت وهو".

وبنفس الطريقة سخر أحد نشطاء تويتر ويدعى "أبو نغم غلاب" قائلاً: "على جماهير الزمالك الذاهبة إلى برج العرب، الذهاب إلى ليبيا، ومنها إلى طرابلس، ومنها إلى بني غازى وأخيرًا إلى برج العرب، الماتش خلص أنا آسف".

وكانت لافتة الزمالك قد كتب عليها: جماهير النادي الزمالك.. يسلك الطريق الصحراوي ثم الطريق الدراع البحري.. وطريق المحور.. طريق المستجد.. طريق المياه.. صنية المستجد.. طريق الكافوري "ذهاب وعودة" مع تحيات إدارة مرور الإسكندرية.

بينما جاءت لافتة الأهلي كالتالي: جماهير النادي الأهلي.. يسلك الطريق الصحراوي ثم طريق الكافوري "ذهاب وعودة" مع تحيات إدارة مرور الإسكندرية.

مصدر أمني يرد

وأوضح مصدر أمني، أن خط سير الجماهير أعلن منذ يومين من قبل الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، مؤكدًا صحة الطريقين المكتوبين على لافتة جماهير الأهلي والزمالك.