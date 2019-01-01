"السبب مجهول".. إصابة كيم كارداشيان بمرض قد يؤثر على كفاءة "المفاصل"

مرض التهاب المفاصل الصدفي، هو الذي تعاني منه كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، بحسب ما أكده طبيبها الخاص بعدما عاشت حالة من الذعر خلال الأيام الماضية، ظنا أنها مصابة بمرض "الذئبة".

وهذا المرض الذي تعاني منه "كيم" هو نوع من أنواع التهاب المفاصل، الذي ينتج عن مرض الصدفية، وليس مرض الذئبة، الذي تسبب في إصابة مفاصلها بتورم، بالإضافة إلى خشونة ووجع، وفقا لـ"سبوتنيك".

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات حول مرض التهاب المفاصل الصدفي، بحسب موقع "health line":

- التهاب المفاصل الصدفي، هو مرض يصيب حوالي 0.1٪ من البالغين، ويظهر في 7٪ من المرضى الذين يعانون من الصدفية الجلدية.

- مرض الصدفية يبدأ عند الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 15 سنة، والتهاب المفاصل الصدفي يظهر عادة بين سن 50 – 55، ما يؤكد أن كاردشيان بدأت تعاني من الكبر رغم أن عمرها لم يتجاوز الـ 40 عاما.

- يساعد التشخيص المبكر للمرض في تقليل خطر تلف المفاصل والعظام الدائم، ويعاني المريض من آلام شديدة وتغير لون الجلد للبني.

- يحدث التهاب المفاصل الصدفي في أشكال عدة، حيث يصيب مفصلا واحدا أو عددا من المفاصل فقط، وذلك لدى ثلثي المرضى.

- النوع الثاني من التهاب المفاصل الصدفي هو المتناظر وهو متعدد المفاصل، الذي يصيب مفاصل اليدين والقدمين والمفاصل الكبيرة، ويحدث هذا النوع لدى حوالي ثلث المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل.

- أخطر شكل من أشكال التهاب المفاصل الصدفي، هو الشكل المعروف باسم المدمر والمسبب لتشوهات شديدة، ويظهر لدى حوالي 5٪ من المرضى.

سبب مرض كيم كارداشيان غير معروف

- سبب الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي غير معروف، ولكن للعوامل الوراثية والبيئية أهمية كبرى في ظهوره.

- احتمال الإصابة بالصدفية، إذا كان هناك أحد أقرباء العائلة من الدرجة الأولى، يعاني من مرض الصدفية.

- لعلاج ذلك المرض، يتم في البداية إعطاء أدوية غير ستروئيدية مضادة للالتهابات، والتي تكون ناجحة لجميع المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، وخصوصًا بالتهاب العمود الفقري.

- في حالة إصابة مفصل واحد فقط، يتم وخز المفصل وحقنه بالستروئيدات بشكل موضعي.