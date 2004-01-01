"Friends" في وجدان المشاهدين.. "ذكريات ومشاعر من القلب"

02:34 م | الجمعة 20 سبتمبر 2019
مسلسل freinds

مسلسل freinds

كتب: رحاب عبدالراضي

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رغم مرور 25 عاما على عرضه، ما زال مسلسل "freinds" يحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه عبر الفضائيات، لا سيما أن الكثيرين من الأجيال السابقة ارتبطوا به في طفولتهم، وتعلقت ذكرياتهم به.

وفي ذكرى مرور ربع قرن على عرضه على القنوات العربية، وثق عدد كبير من عشاق المسلسل الكوميدي الشهير Friends، ذكرياتهم أثناء مشاهدة العمل الدرامي الأشهر في التسعينيات، وطقوس كانوا يفعلونها عند متابعته. 

تحكي لمياء محمد "28 عاما"، عن ذكرياتها مع هذا المسلسل معبرة عن حبها له، "المسلسل ده كان يعتبر واحد من أشهر وأفضل المسلسلات اللي كنت بتفرج عليه مع أخواتي كان وقت عرض المسلسل حاجة مقدسة على التليفزيون، كنا بنتجمع ونستناه يجي علشان كان بيضحكنا بجد وأكتر شخصيتين كنا نحبهم تشاندلر وجوي".

وتمنى عبدالرحمن "27 عاما" أن يكون لديه أصدقاء أوفياء مثلما كان في المسلسل "نفسى يبقى ليا صحاب زى بتوع مسلسل Friends بس للأسف مافيش في الزمن ده دلوقتي".

وكانت حنان "30 عاما" من أكثر الناس المهتمين بالمسلسل على حد وصفها لـ"الوطن": "كل حلقة من Friends بتعطينا نصايح وصفات حلوة مبطنة ومخفية من خلال تصرفاتهم وتعاملهم مع بعض، وحتى انتباهن على بعضهن البعض بأدق التفاصيل وبمشاعر فعلا نابعة من القلب".

اعتاد شريف على متابعة المسلسل منذ طفولته، ومع كل إعادة لعرضه عبر إحدى القنوات التلفزيونية: "من الحاجات اللي بتحببنا نشوف friends كل شويه إنه قبل الموبايل والابليكاشنز والتواصل عن طريق النصوص والايموشنز، الجزء الحي والتواصل الشفهي حتى لو في مسلسل كوميدي حاجة بنفتقدها يومياً في حياتنا دلوقتي".

وكان لدينا مروان "27 عاما" طقوس خاصة عند متابعة المسلسل الشهير، "Friends يعني فشار وشاي مكيف وسرير مريح.. ودي أعلى درجات الروقان بالنسبة لي"، ومثل المسلسل لرحاب سيد، خليط من المشاعر "فيه حلقات تشوفها تبكي وحلقات  تبتسم"، مضيفة، "Friends مو مجرد مسلسل....فريندز حياة".

"Friends" مسلسل كوميدي أمريكي شهير، بدأ عرضه عام 1994 واستمرّ لمدة 10 مواسم كانت آخر حلقاتها في مايو عام 2004، وخلال السنوات الـ10 ظل المسلسل محققًا لنجاحات كبيرة.

ويحكي المسلسل عن 6 أصدقاء، كل منهما يملك مميزات فريدة وأفكار وعادات مختلفة، ويقيمون في مدينة نيويورك، وتنوعت حكايات العمل بين الفكاهة والرومانسىة والدراما على مدار 10 مواسم.

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