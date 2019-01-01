أبرزهم محمد رمضان وخضر.. مشاهير تصالحوا مع مهرجان الجونة

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، بحضور العديد من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

وحضر حفل افتتاح المهرجان الفنانون يسرا وكندة علوش، وأحمد داوود وأحمد الفيشاوي، كعادتهم منذ انطلاق فعاليات المهرجان في 2017.

في المقابل حضر عدد من الفنانين المهرجان للمرة الأولى، أمس أول، فمنهم من قاطع المهرجان وآخرون هاجموه، نعرض أبرزهم فيما يلي:

محمد رمضان

حضر محمد رمضان مهرجان الجونة للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 2017، وقبل تلك المشاركة، انتقد الفنان المهرجان، واتهمه بالتحرر وتقديمه للخمور.

وظهر محمد رمضان على السجادة الحمراء، بمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق في السابعة مساء اليوم، بإطلالة إلى حد ما عادية، عكس ما اعتاد الجمهور منه، إذ يطل غالبا وهو يرتدي أزياء ويضع إكسسورات غريبة وغير تقليدية.

ووصل رمضان إلى "الريد كاربت" مرتديا بدلة عادية، "جاكيت وبنطلون وقميص وببيون"، وزيّن عنقه بسلسلة معدنية، بالإضافة إلى وضع 3 خواتم مختلفة، وارتداء سوار ذهبي اللون.

خضر محمد خضر

وظهر المخرج خضر محمد خضر وزوجته ياسمين أبو النجا، في مهرجان الجونة أمس، حيث أعلن خضر الصلح مع مؤسسي مهرجان الجونة بعد اتهامه لهم بسرقة فكرته في إقامة المهرجان العام الماضي.

نيكول سابا

وشهد مهرجان الجونة، أمس، حضور الفنانة نيكول سابا، للمرة الأولى، بعد عزوفها عن الحضور في المرات السابقة.