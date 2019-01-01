شنطة مدرسة بـ13 ألف جنيه على موقع مصري.. "هتجيلك من بلاد بره"

24 ساعة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، وفي هذه اللحظات تزدحم الشوارع بالأسر المصرية من أجل اقتناء الأدوات والملابس الدراسية لأبنائهم، ومن بين ما يحرصون على شراؤه "الشنطة" المدرسية.

وتتوافر "الشنط" المدرسية بجميع الأسواق ومحلات الأدوات المكتبية، فضلا عن إتاحتها على بعض مواقع التسويق الإلكتروني للحصول عليها "أونلاين"؛ ليجري شحنها وتوصيلها حتى المنزل، من خارج البلاد.

شنطة مدرسة متوفر منها 4 ألوان مزودة بـ6 عجلات

وبالبحث عن أسعار "الشنط" المدرسية على أحد أشهر مواقع التسويق الإلكتروني في مصر، وجد أن أعلى سعر شنطة يصل إلى 13 ألف جنيه، حيث يجري استيرادها من الخارج حسب الطلب.

"الشنطة" البالغ سعرها 13 ألف جنيه، متاح منها 4 ألوان هي أحمر وأسود وأزرق وأخضر، وهي مزودة بـ6 عجلات من أجل تحريكها على الأرض، وهي مصنوعة من النايلون ومبطنة من الداخل بالبوليستر.

وبعد تلك الشنطة المدرسية، تأتي واحدة أخرى بسعر 10 آلاف جنيه، تابعة لماركة Generic، ومتوفر منها لون الأسود والوردي، ومزودة بعجلتين، فضلا عن صنعها من النايلون والبوليستر والقطن.

ويتوافر عبر الموقع الإلكتروني العديد من "الشنط" بأسعار عالية، لكن متفاوتة ما بين 9 آلاف جنيه حتى ألف جنيه.