للمرة الأولى في التاريخ.. أمريكا تعترف بصحة فيديوهات الأطباق الطائرة

بعد أن أثارت قضية الصور والفيديوهات الخاصة بالأطباق الطائرة الجدل لعشرات السنين، يبدو أن المصدقين بوجود المخلوقات الفضائية والأطباق الطائرة على موعد مع خبر سعيد، بعد أن ثبت صحة مجموعة من الفيديوهات التي كانت قد تم تسريبها إلى شبكة الإنترنت منذ عدة سنوات.

في مقابلة مع موقع "The Black Vault" الإلكتروني، المتخصص في نشر ومتابعة القضايا السرية والمستندات الحكومية، صرح "جوزيف جراديشر"، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس قسم حرب المعلومات بالبحرية الأمريكية، أن الفيديوهات الثلاث التي تم تسريبها إلى شبكة الإنترنت قبل سنتين تقريباً، هي فيديوهات أصلية وصحيحة، وهي تظهر بالفعل أجسام طائرة غير معروفة، وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني لمجلة "Time" الأمريكية..

الفيديوهات التي أثارت الجدل كان قد تم إزالتها من قائمة المستندات السرية التابعة للجيش الأمريكي، وقد تمكن موقع إلكتروني من الحصول عليها ونشرها على شبكة الإنترنت، وقامت العديد من المواقع والوكالات الأخرى بإعادة نشرها على نطاق واسع.

الموقع الذي حصل على مقاطع الفيديو، التابعة للبحرية الأمريكية، هو موقع تابع لأكاديمية فنية علمية، تحمل اسم "To The Stars Academy Of Arts and Science"، وقد اشتهرت الفيديوهات الثلاث بأسماء:LIR1، Gimbal" "GoFast.

الفيديو الأول: GIMBAL

تم نشر أول مقاطع الفيديو الثلاث على الإنترنت في ديسمبر 2017، وعرف باسم "GIMBAL"، ولم يتم تحديد وقت تصويره بشكل دقيق، وهو مقطع قامت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية بنشر تحقيق عنه، ويظهر قائد طائرة حربية أمريكية، من طراز F-18، أثناء مواجهته لجسم طائر غير معروف، وقد هبط هذا الجسم الغريب من ارتفاع 60 ألف قدم إلى ارتفاع 50 قدم في ثوان معدودة. تم إطلاق اسم "تيك تاك"، أو "Tic Tac"، على هذا الجسم الغريب، بسبب مماثلته لشكل حلوى الـ "تيك تاك" الشهيرة.

الفيديو الثاني: FLIR1

الفيديو الثاني، يعود لسنة 2004، وتم تسجيله من خلال كاميرا خاصة بطائرة حربية أمريكية، من طراز F/A-18 Super Hornet، كانت تقوم بتدريبات مع حاملة الطائرات الأمريكية "USS Nimitz" قبالة شاطئ مدينة "سان دييجو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، يمكن سماع أحد الطيارين وهو يتبادل عبارات تدل على المفاجئة والدهشة مع طيار أخر عبر جهاز الراديو، وذلك بخصوص رؤيتهما لجسم يطير بسرعة كبيرة جداً، عكس اتجاه الرياح القوية، قبالة السواحل البحرية الشرقية للولايات المتحدة، وقد اقترح أحدهما أنه ربما يكون نوع من أنواع الطائرات المسيرة.

الفيديو الثالث: Go Fast

الفيديو الثالث، والذي يعتقد أنه يعود لسنة 2015، أشتهر باسم "Go Fast"، تم تصويره أيضاً بواسطة طائرة حربية من طراز، F/A-18، حيث كانت الطائرة على وشك الاصطدام بجسم غريب، في فيديو يرجع لسنة 2015، ويعتقد البعض أنه حدث قبالة سواحل ولاية "فيرجينيا" الأمريكية، على المحيط الأطلنطي.

جوزيف جراديشنر، قال إن البحرية الأمريكية تفضل استخدام مصطلح "ظاهرة جوية غير محددة"، أو Unidentified ،Aerial Phenomena (UAP)، بدلا ً من مصطلح UFO، وأضاف أن المقاطع الثلاث كانت قد تم رفعها من قائمة المستندات السرية، إلا أنها لم يكن من المفروض أن تجد طريقها إلى العامة، وقد رفض الإدلاء بأي معلومات أو تفاصيل عن الفيديوهات.