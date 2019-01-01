حملة نظافة فى فصول المعاهد الأزهرية: الطالب وشيخه إيد واحدة

خلع الشيخ عمامته، وشمَّر كُمَّيه وبدأ فى تنظيف المعهد الأزهرى بجانب زملائه من أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ، موزعين أنفسهم على الفصول والطرقات ودورات المياه، هكذا قاد شيخا «معهد ميت العامل الابتدائى الأزهرى بإدارة أجا، ومعهد تفهنا الأشراف الإعدادى الثانوى بنين الأزهرى بإدارة ميت غمر»، عملية تنظيف المعهد استعداداً للعام الدراسى الجديد.

بدأت حملة النظافة باقتراح من عبودة النجار، شيخ معهد ميت العامل الابتدائى، ومحمد عبدالنبى أبوهيف، وكيل المعهد، وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ، حيث تسابق الجميع على الحضور للمعهد فى اليوم المحدد للتنظيف، وتولى كل منهم مهمة، وحسب «أبوهيف»: «واحد مسك بخرطوم الميه، والتانى بالمقشة والمساحة، والستات تولوا مهمة ترتيب المكتبة وتنظيم الفصول والمكاتب»، مؤكداً أنها عادة كل عام قبل بدء الدراسة.

وفى معهد «تفهنا الأشراف الإعدادى الثانوى بنين»، قاد محمد محمود الهوارى، شيخ المعهد، عملية النظافة، بالخرطوم وأدوات التنظيف والمطهرات استعداداً لبدء العام الدراسى، وشاركه شيوخ المعهد ومدرسوه بإصلاح الكهرباء والمقاعد بمساعدة بعض التلاميذ وأولياء الأمور المتطوعين، وحسب «الهوارى»: «قررت أنا وهيئة التدريس وجميع العاملين بالمعهد تنظيمه بمجهودنا الشخصى وبدأت بنفسى ومسكت الخرطوم وشاركت فى غسيل الفصول والمبنى علشان أكون قدوة لباقى العاملين بالمعهد».

وأشاد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، بالشيخين، قائلاً: «هما قدوة حسنة للطلاب ولباقى المعاهد الأخرى».