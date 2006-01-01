من نقاش على الحوائط لرسام على الوجوه.. "مجدي" يرسم الفرحة بأمم أفريقيا

بصحبة أولاده وأشقائه أخذ يتجول في الحدائق العامة المحيطة باستاد القاهرة الدولي، وتحت شجرة كبيرة استظل بها ليمارس مهنته الأساسية كنقاش لكن هذه المرة ليست على الجدران والأسقف بل على وجوه الأطفال والمشجعين لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

"أول مرة آجي الاستاد عشان أشجع، قلنا نروح الاستاد في أول مباراة وتبقى فسحة ونفرح معاهم"، قالها مجدي كاملـ لـ"الوطن".

استعد مجدي، 50 سنة، لهذا اليوم بطريقته الخاصة فقرر أن يأخذ إجازة من عمله الذي يزاوله مع أشقائه كل صباح واتفقوا على أن يقضوا يوما مميزا في الاستاد "بنبدأ شغل النقاشة من أول اليوم للمغرب، ونكمل تاني يوم لحد ما الشغلانة تخلص كلها، ويجي رزق تاني غيرها"، مضيفا: "جبت ألوان وفرش صغيرة من عند الموان عشان أرسم بيها للأطفال".

يعمل بالنقاشة منذ صغره ويقول إن رسم الأعلام على الوجه بالألوان ليست مضرة بالجلد لأنها عبارة عن بوردة ملونة ممزوجة بالمياة تختفي مع الوقت وتزول تماماً بغسلها بالمياة والصابون "مفيهاش أي ضرر بمجرد ما الإيد بتيجي عليها بتتمسح والميه بتمشيها خالص".