"اعتزاز ببشرة سكانه وخصوبة أراضيها".. ألوان علم جنوب أفريقيا

يستعد منتخب جنوب أفريقيا لانطلاق مباراته الافتتاحية، ببطولة أمم أفريقيا، أمام نظيره الكوديفواري، في الرابعة والنصف.

وتقع دولة جنوب أفريقيا في أقصى جنوب القارة، وتعتبر هي أكثر الدول الأفريقية اقتصادًا وتطورًا.

وصمم العلم الوطني لجنوب أفريقيا لتمثيل الوحدة، وأخذت ثلاثة من ألوان العلم من علم جمهوريات بوير، بينما أخذت الألوان الثلاثة المتبقية من علم المؤتمر الوطني الأفريقي، حسبما ذكر موقع "world atlas" الأمريكي.

اللون الأخضر

ويضم العلم 6 ألوان، هم: الأحمر والأبيض والأزرق والأخضر والأسود والذهبي، ويرمز الأخضر إلى خصوبة الأرض بالبلاد.

اللون الأسود

بينما يرمز الأسود إلى بشرة سكانها.

اللون الأصفر

والأصفر هو رمز الثروات المعدنية الموجودة بأراضي جنوب أفريقيا.

اللون الأزرق

والأزرق رمزًا للمسطحات المائية التي تحيط بالدولة.

اللون الأحمر

فيما يشير الأحمر إلى لون دماء رجال الدولة، الذين استشهدوا من أجل استقلالها.

اللون الأبيض

فيما يعتبر الأبيض هو رمز السلام.