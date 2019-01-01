تعمل بالدفع الرباعي.. أبرز معلومات عن سيارة "مرسيدس" الكهربائية

03:29 م | الإثنين 24 يونيو 2019
السيارة

السيارة

كتب: منة الصياد

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قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتجربة أول سيارة تعمل بالكهرباء من إنتاج شركة مرسيدس، وذلك أثناء زيارته لمقر الشركة، بمدينة تشوتجارت، خلال زيارته لألمانيا، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

والسيارة الجديدة هي من فئة GLS-Class "S-SUV".، والتي أحدثت ضجة كبيرة فور الإعلان عنها.

وتعتبر السيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حسبما ذكر موقع "the verge" الأمريكي.

تعمل السيارة الجديدة بالدفع الرباعي مع مدى أكثر من 200 ميل.

من المقرر طرح سيارة مرسيدس الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020، حيث لم يتم الإعلان عن سعرها حتى الآن.

يوجد بداخل السيارة شاشتين رقميتين بحجم 10.25 بوصة، كما أنه هناك 64 لونًا للاختيار بينهم للإضاءة بالداخل.

تندرج وظيفة الشاشات، حول تلقي السائق المعلومات أثناء القيادة، كما أنها تعمل لعرض الأفلام ووسائل الترفيه المتنوعة.

تم تزويدها بنظام "E-Active Body Control ، وهي عبارة مجسات GLS قادرة على مسح الطريق من الأمام.

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