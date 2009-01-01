من إنتاج "هواوي".. الإمارات تكشف عن أول هاتف يدعم تقنية 5G

كشفت تقارير صحفية أنّه بعد إعلان إطلاق شركات الاتصالات في الإمارات تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، ستكون "هواوي" صاحبة أول هاتف ذكي يدعم هذه التقنية، ويكون "هواوي HUAWEI Mate 20 X" تحديدا الأول الذي يدعم تقنية الـ5G، ويطرح في السوق الإماراتية خلال يوليو المقبل.

وبدأت شركة "هواوي" الصينية تطوير تقنية الجيل الخامس الخاصة بها في العام 2009، وبذلت جهودا كبيرة منذ ذلك الوقت في تطوير دعم هذه التقنية في هواتفها الذكية وتجهيزاتها، إذ يأتي هاتفها "هواوي HUAWEI Mate 20 X" بمستوى جديد من الأداء والسرعة، معتمدا على تقنيات الجيل الخامس المبتكرة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي عامي 2017 و2018 أنفقت "هواوي" نحو 1.4 مليار دولار للاستثمار في تطوير منتجاتها لشبكة الجيل الخامس، وفازت بـ46 عقدا لتركيب تجهيزات تشغيل شبكة الجيل الخامس تجاريا، في بلدان عدة حول العالم.

يذكر أنّ الموجة الأولى لنشر شبكات الجيل الخامس عالميا، تشمل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.